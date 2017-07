ASSE : Oscar Garcia envoie un message glaçant à ses joueurs

Dans : ASSE, Ligue 1.

En décidant de recruter Oscar Garcia après la décision de Christophe Galtier de partir en fin de saison, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne voulaient changer de méthode. Et le moins que l'on puisse dire est que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas raté leur coup. Le nouvel entraîneur de l'ASSE est en effet différent de son prédécesseur, et du côté des joueurs on l'a déjà compris. Car Oscar Garcia n'a pas l'intention de subir les choses, notamment lors du mercato, n'hésitant pas à ouvertement se plaindre de la lenteur du recrutement stéphanois. Et à moins de deux semaines de la reprise de la saison de Ligue 1, le coach des Verts le fait savoir, il n'y aura pas de sénateur dans son groupe, chacun pouvant perdre sa place.

« Nous n’avons pas la chance de jouer en Europe cette année. Nous n’avons pas besoin d’avoir une telle quantité de joueurs car ça laisse moins d’options aux jeunes. Nous souhaitons parier sur certains d’entre eux, donc un effectif de vingt ou vingt et un joueurs serait parfait (...) Il y a quatre-cinq postes sur lesquels nous pourrions nous renforcer. On a besoin de concurrence. Personne ne doit être sûr d’être titulaire ! », a clairement prévenu, dans France-Football, Oscar Garcia, histoire que l’ensemble de son effectif soit sous pression.