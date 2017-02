ASSE-OL : St-Etienne réclame 1.000 euros à Lyon pour les dégâts

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Le derby de dimanche soir entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais a remis encore plus d'huile sur le feu entre les deux clubs et ceux qui regrettaient que ce choc se soit un peu aseptisé ces derniers temps vont devoir revoir leur copie. Après les expulsions, les insultes, la sortie de Fabien Lemoine, il faut désormais ajouter ce que l'on peut appeler le Radiateurgate. En effet, selon L'Equipe, Saint-Etienne-Métropole, qui gère le stade de Geoffroy-Guichard, lequel rappelons le n'appartient pas à l'ASSE, va réclamer 1.000 euros à l'Olympique Lyonnais afin de réparer les dégâts constatés dans le vestiaire de l'OL dans le Chaudron.

Lundi, une photo a été publiée montrant un radiateur électrique de type grille-pain, disponible pour quelques dizaines d'euros dans n'importe quel magasin de bricolage, avec un bel impact, et du côté des autorités locales on parle également de marques de crampons dans les cloisons et d'une porte fracassée. Estimant que la fureur des footballeurs lyonnais après leur défaite face aux Verts avait dépassé les bornes, Saint-Etienne-Métropole va donc envoyer la facture des réparations à l'Olympique Lyonnais, histoire de solder ce contentieux.