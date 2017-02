ASSE-OL : Perrin fait un complexe d’infériorité avant le derby

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Si l’Olympique Lyonnais n’aborde pas ce derby dans les meilleures conditions, ce n’est pas beaucoup mieux du côté de l’AS Saint-Etienne.

Les Verts viennent de subir une humiliation à Auxerre (3-0) mercredi en 16e de finale de Coupe de France. Autant dire que ce n’est le moment de bomber le torse face aux Gones. Au contraire, Loïc Perrin a plutôt tendance à se faire tout petit. Alors que l’ASSE peut provisoirement revenir à un point de l’OL en championnat, le capitaine stéphanois reconnaît ouvertement la supériorité de ses rivaux sur le plan individuel.

« C'est vrai que l'OL connaît un peu des hauts et des bas. Mais individuellement, Lyon reste meilleur que nous, a comparé le défenseur central. Il faudra compenser par autre chose, nos valeurs : la solidarité et avoir plus envie qu'eux pour essayer de rivaliser avec eux. (...) Ces confrontations directes sont importantes. Ce match peut nous permettre de basculer du bon côté du classement et d'y rester accrocher en haut. Notre objectif, c'est de rattraper Lyon. Il y a peu, on était encore loin. Aujourd'hui, on est là, dans nos objectifs et on ne va pas les lâcher. » Au-delà de leur rivalité, les deux équipes joueront gros au classement dimanche soir.