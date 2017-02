ASSE-OL : Lemoine a envisagé d'arrêter le football !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Cible de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso dimanche soir lors du derby ASSE-OL, Fabien Lemoine n'a pas attendu que l'arbitre siffle la fin de la rencontre pour filer aux vestiaires sans aucune explication, au point même que certains croyaient que le joueur stéphanois avait lui aussi été expulsé. Mais ce n'était pas le cas, et Dominique Rocheteau explique ce mardi dans Le Parisien que Fabien Lemoine avait été écoeuré par les événements et envisageaient sur le coup de tout simplement mettre un terme à sa carrière de footballeur.

Et l'Ange Vert, désormais coordinateur sportif de l'AS Saint-Etienne de revenir sur ce coup de déprime du joueur stéphanois qu'il comprend. « Fabien a eu peur, très peur. Il a subi deux agressions. C’est incompréhensible. Fabien, ce n’est pas un joueur méchant. Il faut se rappeler qu’il joue avec un seul rein. Je lui ai parlé après le match. Il était très touché, totalement dépité. Il parlait d’arrêter le foot : « Si c’est comme ça, je préfère arrêter plutôt que de revivre de tels moments. » (…) Il était sur le terrain quand Jérémy Clément s’est cassé la jambe, quand Robert Beric s’est rompu les ligaments croisés. Et puis évidemment quand il a perdu un rein en 2010. Tout est remonté à la surface. Dimanche, il a eu très peur. C’est lamentable ce qu’on a vu sur le terrain. En sport, on perd, on gagne. Il faut savoir perdre, être bon joueur. Cela n’a pas été le cas, explique Dominique Rocheteau, qui affirme que Fabien Lemoine s’est bien comporté sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à l’Olympique Lyonnais. Est-ce que c’était l’homme à abattre ? Je ne sais pas. Mais il n’a pas chambré, j’en suis sûr et certain. Fabien, il va au contact mais ce n’est ni un joueur vicieux ni méchant. Bruno Genesio, j’ai beaucoup de respect pour lui. Mais je ne sais pas pourquoi il a dit que Fabien avait pourri la fin de rencontre. Il y a trop de nervosité sur le terrain. Il faut que ça reste dans les valeurs du sport. Sinon, où va-t-on ? Dimanche, ça a dégénéré pour des gestes qu’on ne doit pas voir sur un terrain. »