ASSE-OL : Hamouma attaque Lyon et son melon

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Suite à la belle victoire de l'AS Saint-Etienne dans le derby contre l'Olympique Lyonnais (2-0), Romain Hamouma a violemment taclé le comportement de ses adversaires.

Dimanche, le club lyonnais s'est enfoncé dans la crise. Outre le mauvais résultat à Sainté, Lyon s'est fait remarquer pour son mauvais comportement général, et notamment en fin de rencontre. Deuxième buteur lors de la victoire des Verts, Romain Hamouma a tenu à défendre les siens. À commencer par Fabien Lemoine, qui est sorti du terrain après avoir causé les deux cartons rouges de Ghezzal et de Tolisso. Ce double pétage de plomb lyonnais, le Stéphanois l'explique tout simplement par un manque d'humilité alors que l'OL a subi sa troisième défaite de suite au Chaudron, la pire série sous l'ère Jean-Michel Aulas.

« Je pense qu’ils étaient un peu énervés, ils ont essayé de faire mal à notre papy Lemoine. Mais papy a préféré ne pas revenir parce qu’il avait peur pour lui. Nous, on est toujours resté humble dans la victoire, ça on ne peut pas nous l’enlever. Eux, ils ont un peu de mal avec ça. Nous, on s’en fiche, on ne va pas parler d’eux », a lancé l'attaquant de l'ASSE, qui n'hésite donc pas à remettre les Lyonnais à leur place.