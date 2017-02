ASSE-OL : Des dégradations et un remboursement, Lyon répond

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

L’Olympique Lyonnais a officiellement répondu aux accusations de la part de l’ASSE et de la Métropole de Saint-Etienne au sujet des dégradations dans les vestiaires stéphanois après le derby perdu dimanche à Geoffroy-Guichard. Quelques dégâts ont été constatés après la rencontre, et dans le Forez, on a demandé réparation auprès de l’OL en raison du comportement de ses joueurs. Le club rhodanien va s’exécuter, comme il l’a fait savoir dans un communiqué de presse visant à mettre un terme au sujet.

« L’Olympique Lyonnais a pris connaissance de l'information selon laquelle des dégâts matériels auraient été commis par certains de ses joueurs dans le vestiaire de Geoffroy Guichard. Après échange avec la Métropole de Saint Etienne, il s'avère que ces dégradations sont très minimes.

Le club a présenté ses excuses à la Métropole de St Etienne auprès de laquelle il s’est d’ores et déjà engagé à prendre en charge les quelques centaines d’euros de frais occasionnés », a fait savoir l’OL, qui ne cautionne bien évidemment pas le comportement de ses joueurs après la rencontre, mais fait aussi bien comprendre que le vestiaire n’a pas été totalement saccagé comme l’avait laissé entendre Roland Romeyer après la rencontre.