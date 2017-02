ASSE : Nice, c'est autre chose que l'OL balance Moulin

Dans : ASSE, Ligue 1, OGCN, OL.

Jessy Moulin, gardien de l'ASSE, après la défaite à Nice (1-0) : « On s'était dit de faire la même entame que dimanche contre l'OL, mais c'était assez dur physiquement de répéter les efforts. Eux, ils ont une très belle équipe, ça joue bien au ballon. Ils ont baissé un peu le pied en seconde période, ce qui nous a laissé un peu de possession. Le mal était fait. C'est dur d'aller les chercher même lorsqu'ils lèvent le pied, ils ont une grosse maîtrise technique. On souhaitait être plus actif en seconde mi-temps au pressing. Ce ne fut pas suffisant. Physiquement, il en manquait un peu à la fin du match. C'est une belle équipe de Nice, c'est rageant de perdre 1-0 en ayant une ou deux situations, mais c'est le football... ».