ASSE : Monchi, c’est plus fort que les Verts explique Lenglet

Dans : ASSE, Mercato, Liga.

Grand espoir défensif de l’AS Nancy-Lorrain, Clément Lenglet a surpris tout son monde en prenant l’hiver dernier la direction de Séville. Un transfert à hauteur de 5 ME qui peut tout de même étonner étant donné que le défenseur central de 21 ans ne comptait qu’une grosse quinzaine de matchs en L1. Surtout qu’on aurait pu penser que l’international espoirs aurait pu rejoindre un club intermédiaire, histoire de s’imposer en France, alors que Saint-Etienne le suivait de près. Mais les Verts, qui s'étaient pourtant positionnés au mois d'août 2016, n’ont pas pu lutter avec le FC Séville de Monchi, qui a non seulement mis un montant copieux en cash, mais avait en plus gagné la confiance du joueur grâce à l’épatant travail en amont du directeur sportif du club andalou.

« Ça fait 4 ans que Monchi me suit pour Séville. Il avait appelé mon père. Je n'étais pas encore pro. Cette saison, Monchi a contacté mon père mi-décembre, le transfert a été bouclé en deux semaines. Monchi a été persuasif. J'ai été sollicité par l'ASSE après ma première année de L2, le prix du transfert était trop élevé. Avec les clubs français ? Ça n'a jamais dépassé le cadre de l'intérêt, des discussions », a comparé Clément Lenglet sur RTL.

Déjà aligné à six reprises par Séville, Clément Lenglet découvre en tout cas avec émerveillement et ambition ce changement de cap, et de climat, par rapport à ses débuts à Nancy. « Ça se passe super bien, j'ai été bien accueilli à Séville. Mon adaptation à la ville se passe bien aussi. Sampaoli est proche des joueurs, il vient beaucoup parler individuellement, et exigeant sur le terrain. J'espère un jour arriver au niveau de Varane mais il y a encore du travail. Il y a aussi beaucoup de travail avant d'arriver en Équipe de France. D'abord s'imposer à Séville », a expliqué le défenseur central, qui sait qu’avec la Ligue des Champions et la lutte pour le titre en Liga, il entre directement dans le vif du sujet et du très haut niveau.