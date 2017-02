ASSE : Malcuit à point pour rejoindre un grand d'Europe ?

Dans : ASSE, Premier League, Mercato.

Brillant cette saison sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, Kévin Malcuit a tapé dans l'oeil de plusieurs grands clubs européens, et notamment de Manchester United.

Si les Verts ont lourdement chuté en seizième de finale d'Europa League face à Manchester United (0-4 sur les deux rencontres), certains joueurs ont profité de ce grand rendez-vous pour se faire remarquer. Et c'est notamment le cas de Kévin Malcuit. Arrivé en 2015 dans le Forez en provenance de Niort, le latéral s'est montré à son avantage dans le couloir droit, où sa solidité défensive et son apport offensif ont sauté aux yeux. Et il n'en fallait pas moins pour attirer la lumière.

Pisté l'hiver dernier par West Ham, qui a prévu de revenir à la charge l'été prochain, Malcuit intéresse désormais de nombreux clubs à travers l'Europe et notamment... Manchester United, selon Talk Sport. Impressionné par la qualité du défenseur de 25 ans, José Mourinho aurait désormais des vues sur le latéral stéphanois, qui voit donc sa côte sur le marché des transferts grimper en flèche ces derniers jours.