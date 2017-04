ASSE : M'Bengue fait des confidences sur la course à l'Europe

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne ne reprendra pas le chemin de la Ligue 1 ce week-end, le déplacement des Verts à Monaco ayant évidemment été reporté en raison de la participation de l'ASM à la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi. Il faudra donc attendre le dimanche 9 avril pour voir l'ASSE repartir au combat, ce sera contre Nantes à Geoffroy-Guichard, et tenter de rester au contact de Bordeaux et de l'OM.

Interrogé sur cette bataille pour un ticket en Europa League, Cheick M'Bengue veut rester confiant et il explique pourquoi dans Le Progrès. « On est deux points derrière Marseille et Bordeaux. Ce n’est pas beaucoup mais, ce sont deux grandes équipes qui font le job. À nous de faire le nôtre afin de rester dans la course à l’Europe. C’est un beau challenge à relever. J’espère qu’on aura la force et le mental pour le faire. Mais je ne me fais pas de souci à ce sujet. On a un groupe de qualité. Cela fait quatre ans que l’ASSE est habituée aux rendez-vous européens. Ce serait une fausse note. Il nous reste huit matches pour donner le maximum et l’éviter », prévient le défenseur arrivé l’été dernier à Saint-Etienne en provenance de Rennes, et qui connaît une saison compliquée à l’AS Saint-Etienne en raison de différents soucis physiques.