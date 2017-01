ASSE : Les Verts vont jouer avec le feu au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Toujours pas satisfait de son attaque, entre les performances décevantes de Roux et de Soderlund, et les blessures à répétition de Béric, Christophe Galtier attend un buteur pour cet hiver.

L’entraineur stéphanois va devoir poireauter encore un peu. En effet, malgré l’étude de plusieurs pistes, aucune n’est pour le moment sur le point de se finaliser, à l’image de celle menant à Andy Delort. Les Verts sont encore en train de tenter de négocier un prêt avec option d’achat, alors que son club de Monterrey ne veut envisager qu’un transfert sec, ce que Toulouse, et peut-être Rennes, pourraient tenter. Et selon Le Progrès, ce dossier montre bien la situation au sein de la cellule de recrutement stéphanoise.

Le pouvoir financier ne permet pas de boucler une arrivée qui satisferait l’entraineur de l’ASSE, et la solution est désormais d’attendre encore une semaine et de voir ce qui va se décanter dans les trois derniers jours du marché des transferts. C’est souvent à cette période que les clubs vendeurs, les joueurs et les agents sont les plus conciliants, même s’il est toujours mieux d’avancer ses pions auparavant. Mais pour l’heure, les Verts sont à court d’idées ou de moyens, et ils ont donc décidé de jouer avec le feu lors du sprint final de la fin du mois de janvier.