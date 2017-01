ASSE : Les Verts visent un troisième attaquant au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Après la venue d’Anthony Mounier, qui sera dans le groupe pour le match face à Toulouse, l’AS Saint-Etienne enregistrera ce lundi celle de Jorginho, en transfert sec en provenance du club portugais d’Arouca.

L’ailier passé notamment par Manchester City chez les jeunes va s’engager pour quatre ans et demi après sa visite médicale. Mais Christophe Galtier ne tient toujours pas son avant-centre, alors que Nolan Roux a été proposé à Bastia, et est en discussions avec Bordeaux.

Selon Le Progrès, si la venue de Romain Alessandrini a longtemps été envisagée, les dirigeants se penchent plutôt sur le recrutement d’un véritable avant-centre. Nul doute que ce sera le dossier le plus compliqué à ficeler. Et pour cela, pas de mystère, les Stéphanois regardent à l’étranger plus qu’en France pour enfin proposer une solution offensive à leur entraineur, qui en manque cruellement en ce qui concerne l’axe.