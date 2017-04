ASSE : Les Verts privés de supporters contre l'OM au Vélodrome

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Dimanche prochain à 21h, l'AS Saint-Etienne défiera l'Olympique de Marseille dans une petite finale pour le Top 5. Relégué à trois points du club phocéen, avec un match en retard, les Verts ne devront surtout pas perdre au Vélodrome pour continuer à croire à la qualification en Europa League. Mais pour cette rencontre historique de la Ligue 1, Sainté ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters...

En effet, la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône vient de publier un arrêté « interdisant le stationnement, la circulation sur la voie publique et l'accès au stade Orange Vélodrome » aux supporters stéphanois. Un non-déplacement qui met en rage les fans de l'ASSE, qui ont d'ailleurs manifesté leur mécontentement lors du match nul contre Nantes dimanche (1-1). « Déplacement à Marseille : Ferveur interdite, libertés bafouées ! Stop état d'urgence », a lancé, via une banderole, le Kop Sud, qui en a donc marre d'être privé de déplacement à cause d'un problème national.