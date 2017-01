ASSE : Les Verts passent aux choses sérieuses pour Andy Delort

Dans : ASSE, Mercato.

Jusqu’ici récalcitrants à tenter autre chose qu’un prêt avec option d’achat pour faire venir Andy Delort, les dirigeants stéphanois ont changé d’avis.

Conscients que Toulouse et Rennes prenaient de l’avance en négociant avec Monterrey pour un transfert sec, les Verts sont également passés à cette option selon bein SPORTS. Désormais, l’ASSE pourrait monter jusqu’à 5 ME pour récupérer l’ancien buteur de Caen qui ne se plait pas forcément au Mexique, où il n’a pas réussi à s’imposer comme son compère André-Pierre Gignac. Un retour en France est possible et, ce qui est une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, Delort aurait une préférence pour rejoindre le Chaudron.

Voilà qui devrait peser dans la décision finale, car Toulouse était également prêt à mettre sur la table un montant similaire. Mais Andy Delort l’a montré lors de son départ de Normandie, il parvient souvent à obtenir gain de cause quand il a quelque chose en tête. Et avec cette offre stéphanoise, l’ASSE est repassée en tête dans ce dossier, même s’il ne sera pas simple à mener jusqu’au bout. Cela ferait en tout cas une recrue de poids pour Christophe Galtier, qui entre l’infirmerie et les rendements insuffisants, cherche désespérément un buteur.