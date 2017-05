ASSE : Les Verts ne veulent pas d'une autre rouste à Monaco

Dans : ASSE, Monaco, Ligue 1.

Très largement battu par le Paris Saint-Germain dimanche soir pour le dernier match de la saison à Geoffroy-Guichard (5-0), l’AS Saint-Etienne s’apprête à vivre une nouvelle soirée difficile. Effectivement, les Verts vont défier l’AS Monaco mercredi soir dans ce qui pourrait être le « match du titre » pour les hommes de Leonardo Jardim en cas de match nul. Néanmoins, ne comptez pas sur les joueurs de Christophe Galtier pour prendre ce déplacement sur le Rocher à la légère. « Nous ne sommes pas encore en vacances » a expliqué le défenseur de l’ASSE, Léo Lacroix.

« Nous ne sommes pas encore en vacances ! Nous avons aujourd’hui fait une bonne séance d’entrainement car il reste 180 minutes à jouer. Il faudra être concernés et être professionnels jusqu’au bout. En plus, je ne pense pas que les Monégasques seront relâchés mercredi car ils ont l’envie de battre des records et marquer beaucoup de buts. Ce qui nous a mis en difficulté face à Paris est de prendre un but si rapidement. C’est une équipe incroyable. Contre Monaco, il faudra forcément faire plus, être plus tranchants, exigeants avec soi-même pour honorer le maillot que l’on porte » a expliqué le défenseur suisse de l’ASSE devant la presse. En vacances, l’ASM ne le sera pas non plus. Tout est déjà prêt pour faire la fête toute la nuit…