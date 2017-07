ASSE : Les Verts le seul club 100% français balance Romeyer

Dans : ASSE, OL, OM, PSG, Monaco.

Après son changement d'entraîneur, l'AS Saint-Etienne se montre plutôt prudent sur le marché des transferts, les Verts n'ayant pas des moyens financiers colossaux pour se renforcer. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, Roland Romeyer l'admet sans problème, le modèle économique de l'ASSE ne permet plus vraiment de rivaliser avec les grosses cylindrées de notre championnat. Le président de l'AS Saint-Etienne est cependant certain que les valeurs morales et sportives du club sont bonnes.

Dans L'Equipe, Roland Romeyer fait face et rappelle que dans le capital des Verts, il n'y a pas des fonds américains, qataris, russes...ou chinois. « Il faut être lucide. On vit une évolution du football business avec l’arrivée de capitaux étrangers et donc d’une nouvelle concurrence. Nous, on reste le seul club 100% français. On ne joue plus dans la même cour. L’objectif est donc très clair, aller le plus loin possible en pratiquant un beau football afin d’offrir du bonheur aux supporters et continuer à donner une bonne image en France, tout en gardant nos valeurs qui commencent à disparaître dans la société », confie le dirigeant stéphanois, qui ne fait plus d'une participation à une coupe d'Europe un impératif financier, mais juste un objectif sportif.