ASSE : Les Verts lâchent l'affaire, un joueur s'en va libre

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Nancy.

Annoncé depuis plusieurs jours, le départ de Jérémy Clément de l'AS Saint-Etienne est de plus en plus proche, puisque selon l'Est Républicain le milieu de terrain de 33 ans devrait signer ce mardi son contrat avec l'AS Nancy-Lorrain, une fois qu'il aura passé la traditionnelle visite médicale. Les dernières 24 heures ont été décisives, puisque Jérémy Clément a bouclé un accord avec les dirigeants de l'ASSE afin d'être libéré de son ultime année de contrat chez les Verts, puis il a rejoint lundi soir Nancy où il a finalisé les discussions avec les dirigeants lorrains.

Formé à l'OL, Jérémy Clément était arrivé en 2011 à l'AS Saint-Etienne en provenance du Paris Saint-Germain. Sa dernière saison sous les ordres de Christophe Galtier a été délicate, l'entraîneur de l'ASSE ne comptant plus vraiment sur lui. Et Oscar Garcia ayant visiblement les mêmes intentions, il devenait évident que l'avenir du milieu de terrain allait s'inscrire loin de Geoffroy-Guichard. A priori ce sera donc du côté de Nancy, qui réalise là sa septième signature du mercato.