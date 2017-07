ASSE : Les Verts contestent leur 15e place pour le centre de formation

Dans : ASSE, Ligue 1.

La Fédération Française de Football a communiqué cette semaine le classement des centres de formation. Et l'AS Saint-Etienne figure à une très moyenne 15e place, même si les Verts ont gagné six positions par rapport au précédent classement. Dans un classement dominé par l'Olympique Lyonnais, cette 15e place n'est pas vraiment du goût des dirigeants stéphanois, et plus précisément de Julien Sablé, récent directeur du centre de formation, lequel estime que le critères pour aboutir à cette hiérarchie ne sont pas justes.

« Bien sûr que c’est mieux d’être 15e que 21e. Mais ce n’est pas un indicateur. Nous avons formé des joueurs qui évoluent aujourd’hui à l’étranger (Ghoulam, Zouma, Guilavogui…). Or, ils ne sont pas pris en compte dans ce classement. On serait beaucoup mieux classé si ce critère était utilisé par la FFF. C’est injuste. Je suis plus tourné vers des critères qui sont internes. Ce qui compte, ce sont les contenus, l’amélioration de nos joueurs au quotidien. Naturellement, on a tous envie d’augmenter le nombre de contrats pros, de matchs joués en équipe 1re. Cela voudra dire qu’on a mieux formé et mieux bossé. C’est l’objectif mais je ne me dis pas qu’il faut que je fasse du chiffre à tout prix », explique, dans Le Progrès, Julien Sablé. Cependant, la plupart des clubs classés devant l'ASSE ont eux aussi des joueurs qui évoluent à l'étranger, et peuvent aussi avancer cet argument.