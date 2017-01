Dans : ASSE, Ligue 1.

Souvent critiqué pour son incapacité à faire le jeu, Saint-Etienne a une nouvelle fois montré que cette saison, les spectateurs de Geoffroy-Guichard n’étaient pas vraiment gâtés. Ce dimanche, il aura fallu attendre l’ouverture du score d’Angers pour que les Verts se réveillent, et marquent grâce à un but contre son camp et un cafouillage entaché d’une main dans la surface. En dehors de cela, les occasions ont été très rares, et c’est bien ce qui chagrine Pierre Ménès, pour qui voir l’ASSE s’imposer sur Angers relève presque du miracle.

« À 17 heures, on a eu le droit à une prestation affreuse des Stéphanois, qui l'ont emporté par miracle face à Angers. Les visiteurs, pourtant décimés en attaque par les blessures et la CAN, ont dominé le match. Ils ont même ouvert le score par l'intermédiaire de Pavlovic. Les Verts, totalement inexistants devant, ont réagi en seconde période avec une réussite incroyable. Ils sont revenus à égalité sur un centre anodin d'Hamouma dévié par Bamba avant de prendre l'avantage grâce à Perrin. Un but non valable d'abord parce qu'il y a jeu dangereux et ensuite parce qu'il marque avec la main décollée du corps. Je me mets à la place des Angevins qui doivent quand même l'avoir mauvaise de s'être inclinés. Saint-Etienne va sûrement s'en contenter mais niveau football, on n'était pas loin du degré zéro quand même », a déploré le consultant de Canal+, qui ne cache pas qu’il est souvent très déçu par le niveau de jeu quand il regarde un match de Saint-Etienne.