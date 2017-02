ASSE : Les Verts allumés pour leur sortie indigne face à MU

Dans : ASSE, Coupe d'Europe, Europa League.

Se faire sortir de la Coupe d’Europe est une chose que les supporters stéphanois ont accepté sans trop rechigner, le prestige et le niveau de l’adversaire ne laissant pas beaucoup de place au suspense. Mais après la défaite 3-0 du match aller et le comportement tout de même très honorable des joueurs stéphanois, ces derniers n’ont pas beaucoup dérangé Manchester United jeudi dans leur Chaudron. Malgré une ambiance survoltée, cette passivité a énervé au plus haut point Robert Herbin, qui en connaît un rayon sur les exigences de la Coupe d’Europe en terme de motivation.

« Je m’attendais à un match plus engagé de la part des Verts. Cela n’a pas été le cas. Ils ont ronronné. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Il est clair qu’ils n’ont pas démarré avec la détermination nécessaire. J’ai presque eu le sentiment qu’ils voulaient se débarrasser de ce match de coupe d’Europe pour se projeter sur la fin de championnat. Je n’ai jamais senti une équipe déterminée à bousculer son adversaire. Le public s’attendait à voir des combattants, des gars qui ne lâchent rien ne serait-ce que pour arracher le match nul (…). Les Verts ont accepté la domination de leurs adversaires ce qui a donné un match sans beaucoup d’intérêt. Il y avait une belle ambiance. Il y avait tout sauf l’essentiel : la détermination que l’on doit afficher dans ce genre de rendez-vous. Ce comportement ne peut pas être attribué à une quelconque fatigue. Cela fait moult années que je suis à Saint-Etienne, je n’ai jamais connu une équipe aussi amorphe pour un tel enjeu. Vraiment, je suis déçu. L’ASSE aurait dû montrer un autre visage », a expliqué le Sphinx dans les colonnes du Progrès. Une déception très partagée à Saint-Etienne, où on aurait aimé au moins voir un but pour quitter en beauté cette épreuve.