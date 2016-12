ASSE : Les supporters de l'ASSE classés dans le top 10 mondial !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Souvent considérés comme les supporters les plus chauds et les plus fidèles de France, les fans de l'AS Saint-Etienne ont une réputation qui a largement dépassé nos frontières. Et on peut le constater dans le classement des plus chauds supporters de la planète réalisé par Ultras Word, un groupe qui réunit près de 900.000 personnes sur Facebook.

Les organisateurs de ce classement ont expliqué les nombreux éléments qui ont abouti à ce Top 10 mondial. « Les critères généraux qui ont influencé notre décision sont le soutien aux matchs à domicile et à l'extérieur, les chorégraphies, les spectacles pyrotechniques, les actions lors les compétitions internationales (Champions League, Europa League, Copa Sudamericana…). Et toutes les façons de soutenir une équipe d'une manière créative, même si les Ultras ont fait face cette année à la répression. Il y avait des douzaines d'équipes dont les Ultras ont fait des choses incroyables pendant toute l'année. Cela a rendu notre décision très difficile », ont confié les responsables d’Ultra World, qui ont précisé que ce classement pouvait évidemment être discuté et contesté.

Classement 2016 des supporters

1) Legia Varsovie (Pologne)

2) Etoile Rouge Belgrade (Serbie)

3) Atletico Nacional (Colombie)

4) Ittihad Tanger (Maroc)

5) Zenit Saint Petersburg (Russie)

6) AEK Athènes (Suède)

7) Hammarby (Suède)

8) Saint-Etienne (France)

9) Lech Poznan (Pologne)

10) Rosario Central (Argentine)