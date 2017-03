ASSE : Les Green Angels donnent rendez-vous pour manger du Lyon

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Si la rivalité est énorme entre les supporters de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique Lyonnais, elle ne se limite pas qu'aux match entre les deux formations de Ligue 1. Et cela se confirmera encore à l'occasion du derby entre les U17 nationaux de l'ASSE et de l'OL prévu ce dimanche à 15h à Saint-Etienne.

Pour montrer que le Peuple Vert est entièrement mobilisé derrières ses joueurs, les Green Angels ont lancé un appel à leurs adhérents, et aux supporters de l'AS Saint-Etienne, afin qu'ils viennent soutenir leur formation préférée dans ce match contre les jeunes de l'Olympique Lyonnais. Et cette rencontre ne compte pas pour du beurre, car c'est une place pour la phase finale qui se joue probablement entre les deux rivaux régionaux. Autrement dit, l'ambiance pourrait être chaude à l'Etrat dimanche prochain, en espérant tout de même que les choses n'aillent pas trop loin.