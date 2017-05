ASSE : Les Green Angels appellent au boycott d'ASSE-Bordeaux !

Dans : ASSE, Ligue 1, Bordeaux.

Ce vendredi 5 mai, l'AS Saint-Etienne recevra, à Geoffroy-Guichard, Bordeaux dans un grand classique de la Ligue 1. Mais compte tenu de la date, les Green Angels appellent les supporters stéphanois à boycotter cette rencontre et à se regrouper sur le parvis du Chaudron. Objet de ce mécontentement, le fait que l'on joue au football le 5 mai, date anniversaire de la catastrophe de Furiani.

« A l’heure où l’ensemble du football français devrait commémorer ce triste anniversaire, un match des Verts et une journée de Ligue 2 auront bien lieu. Qu’on ne vienne pas nous parler du temps qui est passé et qu’il faudrait maintenant tourner la page (…) La réalité pour les institutions du foot français, c’est qu’ils s’en moquent ! Alors que la LFP ne cesse de nous parler d’éthique ou encore de moral, ces mêmes « biens pensants » viennent salir la mémoire de vies humaines pour toujours plus de droits TV. Et si ce drame était arrivé à Geoffroy Guichard ? Quelle serait la réaction du peuple vert en ce 5 mai 2017 ? Aurait-on le coeur à encourager le 11 stéphanois ? C’est pourquoi, en solidarité avec les supporters bastiais et les familles des victimes qui militent déjà depuis bien longtemps pour qu’il n’y ait pas de match le 5 mai, mais aussi en hommage à toutes les personnes ayant perdu la vie, nous appelons tous les supporters des Verts au boycott du match ASSE-Bordeaux. Nous appelons également tous les fidèles de la Sud à se réunir durant le match derrière la tribune sur le parvis. A cette occasion, une quête sera réalisée au profit du Collectif des victimes du 5 mai 1992 », précisent, dans un communiqué, les Green Angels 1992.