ASSE : Les grandes équipes sont bien arbitrées note Galtier

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

Christophe Galtier, entraineur de Saint-Etienne, après la défaite 3-0 à Manchester United : « La note est plus que salée, c'est carrément amer. On a fait une très bonne première période, malheureusement on n'a pas su concrétiser nos occasions. En deuxième période on savait qu'on allait souffrir puisque j'ai vu leur entraîneur rentrer très énervé avant la pause, on savait que ça allait être beaucoup plus difficile puisqu'ils ont une telle puissance, une telle force athlétique... Malgré cela ils se sont créés des situations mais ils n'ont pas pu marquer, tout comme nous, et finalement on repart avec 3-0, avec deux grosses erreurs d'appréciation de l'arbitre. Sur le premier but, le coup franc, il y a plutôt faute sur Jordan Veretout que l'inverse, et sur le penalty. C'est salé, c'est dur parce que 3-0, déjà qu'on n'avait pas beaucoup de chances avant le coup d'envoi, là ça paraît très compliqué. C'est dur et sévère pour mes joueurs, par rapport à ce qu'ils ont fait. Souvent on dit que les grandes équipes sont très bien arbitrées… »