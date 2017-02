ASSE : Lemoine en désaccord avec Galtier sur la fin de saison

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dimanche, après la défaite de l'AS Saint-Etienne face à Caen dans le Chaudron, Christophe Galtier avait volontairement joué le provocateur en affirmant que, désormais, plutôt que de parler d'Europe l'ASSE devait assurer son maintien. Un challenge pas difficile à réussir puisque les Verts comptent 39 points au compteur. Mais, répondant au Progrès sur ce sujet, Fabien Lemoine ne veut pas suivre son entraîneur dans cette voie et continue lui à regarder vers le haut du classement de Ligue 1.

Car pour le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, ses coéquipiers et lui peuvent y croire. « Le coach a parlé d'assurer le maintien ? Dans notre situation, on regarde forcément ce qui se passe en haut. On va devoir prendre rapidement des points pour espérer être concerné au moment du sprint final. C’est la volonté de tout le monde de vouloir se mêler à la bagarre dans la dernière ligne droite (…) Il faut affronter toutes les équipes, de toute façon. Il ne faut pas calculer. On a perdu trois points que l’on devra récupérer à l’extérieur afin de retrouver cette cinquième place », annonce Fabien Lemoine, qui n’abdique pas du tout dans la course à l’Europe, bien au contraire. Mais on sait bien qu'en appuyant là où ça fait mal, Christophe Galtier a surtout voulu piquer la susceptibilité de ses joueurs en espérant que cela paiera.