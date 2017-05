ASSE : Le problème des Verts, ce n'est pas Galtier dénonce Guy Roux

Dans : ASSE, Ligue 1.

Comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier va quitter l’AS Saint-Etienne en fin de saison. Le journal L’Equipe a confirmé l’information dans la soirée de lundi, et celle-ci ne manque pas de faire réagir. Il faut dire que le Marseillais est en poste dans le Forez depuis 9 ans, ce qui fait naturellement de lui l’entraîneur actuel le plus ancien de Ligue 1 dans sa longévité avec son club. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Guy Roux a réagi au futur départ de Christophe Galtier, saluant sa régularité et ses parcours européens plus qu’honorables.

« J'ai la plus grande admiration pour ce qu'il vient de faire à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne est un des rares clubs Français qui n'a pas d'apport de capitaux étrangers. C'est un club qui vit comme une entreprise normale, c'est à dire avec l'argent qu'il gagne. Il les emmène toujours en Coupe d'Europe, il joue sérieusement la compétition, il passe plusieurs tours, il bat de grandes équipes, il ne tombe pas contre la première petite équipe, c'est arrivé mais ça n'arrive plus. Il a fait un travail remarquable. Saint-Etienne ne donne pas de sueurs froides à son public. Pour aller plus haut, ce n'est pas que Galtier est fatigué, ou qu'on l'a trop vu, c'est qu'il faudrait avoir les moyens de mettre un peu de peps dans la sauce. C'est à dire, un ou deux grands joueurs qui s'ajouteraient à l'ensemble » a expliqué la légende vivante de l’AJ Auxerre. Désormais, l’ASSE va devoir se retrousser les manches pour trouver un entraîneur capable de faire aussi bien, avec aussi peu de moyens. Une tâche qui s’annonce d’ores et déjà corsée pour l'équipe dirigeante des Verts