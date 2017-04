ASSE : Le constat cash de Loïc Perrin sur le niveau des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Fidèle guerrier de l’AS Saint-Etienne depuis son plus jeune âge, Loïc Perrin a récemment prolongé son contrat avec les Verts, s’assurant d’une carrière entièrement dédiée au club du Forez. Et pourtant, cela n’empêche pas le défenseur de porter un regard lucide sur la saison qui est en train de se terminer, et risque de se finir sans une place européenne si la dynamique n’est pas inversée de manière exceptionnelle dans les prochaines semaines. Ce n’est pas vraiment une surprise pour le capitaine stéphanois, qui avoue que son équipe n’est pas au niveau des meilleures.

« Le bilan, il faudra le faire à la fin. Ce qui nous a manqué, c'est peut-être des joueurs de talent. On a une belle équipe et il nous manque vraiment des joueurs de talent, mais les joueurs de talent, ça se paie. C'est ça qu'il manque, et depuis quelques années je pense, même si on a fait des beaux résultats. Mine de rien, on a été dans la course à l'Europe un moment. Elle s'éloigne mais on y est encore », a souligné sur RMC un Loïc Perrin qui ne lâche rien, mais reconnaît qu’il n’y a plus de joueurs comme Aubameyang ou Gradel pour porter l’équipe proche du sommet.