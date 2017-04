ASSE : Le capitaine Perrin ne croit pas à une nouvelle punition

Dans : ASSE, Ligue 1.

Quelques dizaines de supporters de l'AS Saint-Etienne ont perturbé dimanche le déroulement du match entre l'ASSE et le Stade Rennais. Mais, à priori, du côté des Verts on ne semble pas réellement inquiet concernant des possibles sanctions, malgré l'interruption de la rencontre pendant 15 minutes. Tout comme Roland Romeyer, Loïc Perrin relativise l'incident intervenu alors que Geoffroy-Guichard était à huis clos. Et le capitaine de l'ASSE estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer une nouvelle punitions aux Verts et à leurs supporters.

Dans Le Progrès, le défenseur emblématique de l'AS Saint-Etienne est donc monté au créneau. « Lors de l’interruption, on a dû rentrer aux vestiaires puis refaire une petite préparation derrière. On subit les choses. Les supporters arrivent à rentrer dans le stade même quand c’est interdit. Heureusement, ça n’a pas duré très longtemps. Ils sont restés dix minutes et sont ensuite repartis bien sagement. Je n’ai pas eu l’impression qu’il y a eu beaucoup de débordements. J’espère que cela ne va rien coûter et qu’on pourra jouer les derniers matches devant notre public. Cela nous pénalise nous les joueurs, ainsi que nos supporters qui n’ont pas pu venir au stade », a confié Loïc Perrin, qui ne voit pas la LFP trop taper sur l'ASSE et cela même si forcément cette entrée en force dans une tribune du Chaudron est une très grosse provocation.