ASSE : Larqué colle une dérouillée aux Verts version 2017

Légende vivante de l'AS Saint-Etienne, dont il a été le capitaine lors des grandes heures nationales et européennes des Verts, Jean-Michel Larqué n'est pas de ceux qui ont applaudi Stéphane Ruffier et ses coéquipiers après l'élimination en Europa League contre Manchester United. Car pour Larqué, la copie rendue à Geoffroy-Guichard a été lamentable, et ne mérite que des critiques. Ce n'est pas avec cela que les héros de 1976 seront oubliés prévient l'ancien joueur stéphanois.

« C’est vrai qu’on pouvait avoir les boules à la fin du match aller. Mais à la fin du match retour, on n’a plus les boules. L’équipe a été plus que très moyenne : inexistante et inoffensive. Alors qu’elle a joué la dernière demi-heure à onze contre dix, elle ne s’est pas procurée une seule occasion de but. Elle n’a pas mis de folie dans ce match-là. Quand j’entends les jeunes – et ils ont raison de le dire – déclarer : « Nous en avons marre d’entendre parler des glorieux anciens, on va tout faire… » Je dis : « Non, les enfants, vous n’avez rien fait pour nous faire oublier. Ce n’est pas comme ça que vous allez faire oublier l’épopée de 1976. Ce n’est pas en jouant comme ça ! » Mercredi, les Verts ont joué un grand match d’entraînement contre une petite équipe de Manchester United, qui a terminé à dix voire à neuf, car la dernière demi-heure, Zlatan a dû faire vinqt-cinq mètres en courant », a lancé un Jean-Michel Larqué agacé au micro de RMC. Les dirigeants, le staff et les joueurs de l'AS Saint-Etienne apprécieront....