ASSE : La victoire, Perrin, le mercato... Galtier se confie

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après la victoire contre Angers (2-1) : « À la mi-temps, j’ai dit à mes joueurs de beaucoup plus se projeter vers l’avant. Je leur ai aussi rappelé que nous étions menés à la mi-temps au match aller et que nous l'avions emporté. Le 2e but ? Sur le but, le ballon touche la main après avoir touché le pied de Loïc, mais elle n'était pas intentionnelle. Le mercato se jouera dans les derniers jours. Je reste concentré sur le jeu, mes dirigeants s'occupent du reste ».