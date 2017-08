ASSE : La piste Koziello plus relancée que jamais ?

Dans : ASSE, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Un cercle vertueux semble doucement s’installer à l’AS Saint-Etienne. Fort d’un succès convaincant à domicile contre l’OGC Nice (1-0) lors de la première journée de Ligue 1, l’ASSE devrait enregistrer l’arrivée de trois nouveaux joueurs dans les prochains jours : Alexandros Katranis, Hernani et Gabriel Silva. En plus de ces trois joueurs, Oscar Garcia souhaiterait toujours voir débarquer un milieu de terrain relayeur au profil très technique. Evoqué il y a quelques semaines, la piste menant à Vincent Koziello a repris du poids au cours des dernières heures.

En effet, selon les informations de France Bleu Saint-Etienne, Jean-Pierre Rivère a passé toute sa journée de dimanche dans le Forez, au lendemain de la défaite de son équipe sur la pelouse du Stade Geoffroy Guichard. A moins qu’un transfert n’ayant pas filtré se prépare entre les deux équipes, il y a fort à parier que les deux clubs discutaient d’un potentiel départ de Vincent Koziello à l’ASSE. Reste que pour l’instant, et en attendant de voir la suite du mercato du Gym et l’utilisation de Wesley Sneijder, le jeune milieu de terrain de 21 ans est un titulaire indiscutable de Lucien Favre. Comment réagirait le technicien suisse à son possible départ, au moment où Jean-Michaël Seri est toujours très convoité par le Barça et Arsenal ? A suivre…