ASSE : La mise au point de Romeyer sur deux dossiers chauds du mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne devrait enregistrer des signatures lors du mercato d'hiver qui a ouvert ses portes ce dimanche, même si pour l'instant on parle plutôt de deux joueurs susceptibles de partir, à savoir Benjamin Corgnet et Jérémy Clément. Alors que l'ASSE ne compte plus réellement sur eux, les deux joueurs semblent traîner les pieds à l'idée de partir de chez les Verts en janvier. S'exprimant sur ces deux dossiers dans Le Progrès, Roland Romeyer rappelle que l'AS Saint-Etienne tiendra ses engagements, et n'a pas la mémoire courte.

« Les contrats sont faits pour être respectés. Ce n’est pas parce qu’ils n’entrent plus dans les plans de l’entraîneur qu’ils sont mis à l’écart. Ils connaissaient les règles du jeu dès cet été mais ils ont décidé de rester ici. Je n’oublie pas ce qu’ils ont apporté au club, fait remarquer le président de l’AS Saint-Etienne, qui évoque plus précisément le cas de Jérémy Clément. J’étais là, dans le vestiaire, le jour où Jérémy s’est gravement blessé. C’était terrible. J’en ai pleuré. Le club ne l’a pas laissé tomber durant sa longue convalescence. Prolonger son contrat a été une évidence. Jérémy a participé au renouveau de l’ASSE, à la victoire du club en finale de la Coupe de la Ligue. En signant une prolongation de contrat, nous lui avons exprimé notre reconnaissance (…) Jérémy ne partira pas en janvier, attendra cet été. »