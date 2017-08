ASSE : La méthode Garcia excite tout le monde à Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dès son arrivée à l’AS Saint-Etienne en juin dernier, l’entraîneur Oscar Garcia a annoncé qu’il tenterait de mettre en place un jeu offensif.

Souvent critiqués pour le manque de spectacle à Geoffroy-Guichard, les Verts ont trouvé le coach idéal pour remédier à ce problème. Les supporters seront donc ravis, tout comme les joueurs qui apprécient déjà les méthodes de l’Espagnol. Egalement emballé, l’ancien Stéphanois Fousseni Diawara a hâte d’assister à la métamorphose de l’ASSE.

« Le projet proposé par Garcia est intéressant. J’ai confiance en lui. Il va apporter quelque chose de nouveau, a confié le Franco-Malien à But. La saison dernière, l’équipe avait du mal à prendre le jeu à son compte, à aller de l’avant. Là, on sent qu’il y a une volonté d’avoir le ballon, de jouer. C’est un football que tout le monde a envie de voir. Les joueurs ont l’air d’adhérer. » A commencer par les bannis de l’ex-entraîneur Christophe Galtier.

Tannane, Dabo, Bamba...

« Oussama Tannane revient bien, Bryan Dabo aussi. Ils vont être revanchards, a annoncé Diawara. Ils vont vouloir montrer que c’était une erreur de les écarter. Jonathan Bamba doit être un peu dans le même état d’esprit. On l’a beaucoup prêté. Ça a eu le mérite de l’aguerrir. Ça a été fructueux. C’est un joueur pétri de talent, capable de dribbler, de marquer. Il peut se révéler. Il va prendre de la valeur. Un onze va se dessiner. » D’autant que Sainté, qui a recruté Saidy Janko, Loïs Diony et Assane Dioussé, n’a peut-être pas terminé son recrutement.