ASSE : La CAN risque de jouer un sale tour aux Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Redoutée par de nombreux clubs français, la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera à la mi-janvier au Gabon, va priver des équipes de Ligue 1 de plusieurs joueurs retenus par différentes sélections nationales. Et forcément, l'AS Saint-Etienne sera impactée par ce phénomène dont les dirigeants tiennent désormais compte au moment de recruter des renforts. Ainsi du côté de l'ASSE, Oussama Tannane sera absent, l'attaquant de 22 ans ayant été retenu par le Maroc, pays qualifié pour la CAN 2017.

Mais si l'absence d'Oussama Tannane était prévisible...et prévue par l'AS Saint-Etienne, deux autres joueurs devraient eux aussi disparaître de l'Etrat pendant un mois. En effet, selon Le Progrès, il y a de grandes chances que Cheikh Mbengue et Henri Saivet, préselectionnés par le Sénégal, soient du voyage jusqu'au Gabon. Et cela n'était pas réellement attendu du côté des Verts, car comme le rappelle le quotidien régional, Cheikh Mbengue ne jouait plus avec les Lions de la Teranga depuis un an et Henri Saivet était lui aussi passé aux oubliettes. Alors forcément avec trois joueurs en moins, l'effectif de l'AS Saint-Etienne va être allégé pendant près de huit matches.