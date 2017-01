ASSE : La CAN pousse les Verts à se bouger au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

À la recherche d'un milieu offensif évoluant sur le côté pendant le mercato hivernal, l'AS Saint-Etienne s'active aussi pour recruter un défenseur latéral.



Suite à une première partie de saison plutôt décevante, avec une huitième place en Ligue 1 à quatre points des places européennes, l'ASSE veut repartir de plus belle en 2017. Si le grand match d'Europa League contre Manchester United, qui se déroulera en février prochain, est déjà dans toutes les têtes, les Verts souhaitent surtout redresser la barre en championnat. Et pour cela, la direction stéphanoise va se montrer active lors du marché des transferts de janvier. Si le recrutement d'un ailier gauche a été érigé en priorité par Christophe Galtier, sachant que son secteur offensif manque de tranchant, le dossier défensif ne sera pas mis de côté...

En effet, selon Le Progrès, le coach souhaite un deuxième renfort au poste de latéral gauche. Alors que Cheikh Mbengue sera absent jusqu'au mois de février à cause de sa convocation avec le Sénégal pour la CAN, Sainté doit impérativement renforcer un secteur dégarni. Cette nouvelle demande de Galtier devrait donc rendre le mercato hivernal des Verts un peu plus croustillant, même si le club du Forez se serait bien passé de ce casse-tête provoqué par la CAN...