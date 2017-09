ASSE : L'Inter veut encore pourrir la vie des Verts avec Bamba

Dans : ASSE, Mercato, Serie A.

L'Inter a déjà raflé Yann Karamoh sous le nez de l'AS Saint-Etienne, alors que les dirigeants stéphanois pensaient avoir trouvé un accord pour faire venir le jeune attaquant de Caen. Mais à priori les responsables du club milanais pourraient perturber une fois de plus, et de manière encore plus rude, la vie de l'ASSE. Et c'est dans le dossier de Jonathan Bamba que l'Inter rêve de s'inviter au détriment de Saint-Etienne.

En effet, selon Sport Mediaset, le club lombard souhaite que le jeune attaquant international Espoirs de l'AS Saint-Etienne refuse de prolonger avec les Verts, où il arrive en fin de contrat, afin d'arriver libre ensuite à l'Inter avec des conditions financières forcément nettement plus avantageuses pour lui. On le sait, les négociations traînent depuis pas mal de temps entre le clan Bamba et la direction de l'ASSE, même si ces derniers jours un représentant du joueur a laissé entendre qu'une prolongation était possible. Il est évident que si l'Inter s'invite dans la danse, les choses pourraient tout de même tourner au vinaigre, même si du côté de l'AS Saint-Etienne on reste toujours très optimiste.