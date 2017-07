ASSE : Jamais deux sans trois pour les Verts au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Désireux de recruter plusieurs nouveaux joueurs avant la reprise de la Ligue 1, Oscar Garcia va être écouté du côté de Saint-Etienne. En effet, après les premières arrivées de Diony et de Janko, l'ASSE s'apprête à accueillir deux renforts avec Massadio Haïdara (latéral gauche de Newcastle) et Assane Dioussé (milieu de terrain d'Empoli)... et peut-être trois. Selon Sport-Express, Hernani est tout proche du club du Forez. D'après le média russe, le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg serait même attendu la semaine prochaine dans la Loire pour signer en prêt chez les Verts.