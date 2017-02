ASSE : Il exige que les Verts plient Man Utd comme si c'était l'OL !

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe, OL.

Ce mercredi, à partir de 18h, l'AS Saint-Etienne tentera de réussir un énorme exploit européen. En effet, avec un déficit de trois buts face à Manchester United, les Verts doivent réellement signer une performance inouïe pour espérer continuer leur route en Europa League. Alors, même si Geoffroy-Guichard sera bouillant comme à ses plus belles heures, l'ASSE devra trouver des forces supplémentaires pour renverser Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers. Et pour cela une récente victoire doit servir d'exemple, comme le confie une légende des Verts.

En effet, pour Christian Lopez, qui a contribué aux plus belles pages de l'histoire de l'AS Saint-Etienne et notamment au fameux 6-0 infligé au PSV après une défaite 0-2 aux Pays-Bas, les joueurs de Christophe Galtier doivent entamer la rencontre comme si en face c'était l'Olympique Lyonnais. « Les Verts doivent s’inspirer de leur match devant Lyon. Ils avaient été capables d’effectuer un pressing à trois, voire même à quatre joueurs sur le porteur. Jouer comme le derby peut leur permettre de renverser le score », explique, dans L’Equipe, Christian Lopez, convaincu que les Verts ont la place pour réaliser l’impensable.