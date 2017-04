ASSE : Herbin tremble pour des Verts « au bout du rouleau »

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après trois semaines de pause, l'AS Saint-Etienne a montré deux visages dimanche contre Nantes. Fébriles et dépassés en première période, les Verts ont semblé passer à la vitesse supérieure après la pause. Pas de quoi rassurer les supporters, alors que l'emballage final se profile et qu'une place en Europa League semble très compliquée à atteindre. Avant le déplacement peut-être décisif à Marseille, Robert Herbin estime que l'ASSE paraît être ouvertement dans le dur et que cela est forcément inquiétant.

L'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne ne tourne donc pas autour du pot dans sa chronique pour Le Progrès. « Je ne crois pas que cette trêve de trois semaines ait été la bienvenue si j’en juge par la lassitude qu’ont montré les Verts. Ils donnent l’impression d’être au bout du rouleau (…) Nous, on n’agit pas, on se contente de réagir trop souvent. C’est dommage. Je vous avoue que ces deux points de perdus ne figuraient pas dans mon programme de fin de saison. C’est un nul relativement décevant. En première période, je nous ai trouvés un peu dépassés. Je n’ai pas perçu de volonté, de détermination alors qu’il n’y a plus qu’une compétition à jouer. J’y reviens, mais ces trois semaines sans match ont peut-être coupé l’élan de l’équipe qui restait sur un succès à Dijon, explique Robert Herbin, qui fait du prochain match au Vélodrome un vrai juge de paix. Le match contre l’OM dimanche prochain sera un match test. Si nous parvenons à obtenir un résultat, nous pourrons continuer à être ambitieux. Dans le cas contraire, la fin de saison sera monotone. »