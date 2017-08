ASSE : Hamouma tente de ne pas vexer Galtier mais…

Dans : ASSE, Ligue 1.

Annoncé sur le départ, Romain Hamouma (30 ans) a finalement décidé de rester à l’AS Saint-Etienne pour cette saison et les suivantes. Au lieu de rejoindre Pascal Dupraz qui tentait de l’attirer à Toulouse, l’attaquant des Verts a préféré prolonger son contrat jusqu’en 2021.

La principale raison ? Le discours de son nouvel entraîneur Oscar Garcia. « J’ai prolongé car je me sens bien ici. J’aime ce club. J’ai senti que le coach voulait continuer l’aventure avec moi », a expliqué l’ancien Caennais, qui n’est pas le seul Stéphanois remotivé depuis l’arrivée du technicien espagnol. Car même s’il tente d’épargner son ancien mentor, Hamouma laisse clairement entendre que le groupe ne regrette pas le départ de Christophe Galtier.

« Il y a plus de plaisir parce qu’on sent que tout le monde fait les efforts, pour défendre, attaquer, pour les uns et les autres, a constaté le natif de Lure. Il y a aussi eu une remise en question chez les joueurs. C’est trop facile de cibler seulement le coach. Tout le monde est concerné. Tout le monde a envie de jouer. C’est un renouveau. » Résultat, l’ASSE a remporté ses deux premiers matchs de championnat cette saison avant la réception d’Amiens samedi (20h).