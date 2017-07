ASSE : Hamouma et Bamba, deux casse-têtes au mercato

Dans : ASSE, SCO, Mercato.

Arrivé pour succéder à Christophe Galtier, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne Oscar Garcia a identifié les besoins de son effectif.

Et l’on ne parle pas seulement de possibles renforts, mais aussi des joueurs déjà présents. En effet, le technicien espagnol tient absolument à conserver certains éléments. Un temps poussé vers la sortie, Romain Hamouma (30 ans) a séduit son nouveau coach. Le problème, c’est que l’attaquant polyvalent, qui s’était rapproché de Toulouse, n’a plus qu’un an de contrat. Autant dire qu’une prolongation s’impose, tout comme pour Jonathan Bamba.

Egalement lié à l’ASSE jusqu’en 2018, l’attaquant de 21 ans fait lui aussi bonne impression pendant la préparation. L’international Espoirs français confirme sa bonne saison en prêt à Angers la saison dernière. Du coup, le SCO se verrait bien le conserver définitivement. Autres clubs intéressés : le Werder Brême, l’Atalanta Bergame, la Fiorentina et Newcastle, énumère France Football.

Rocheteau n’est pas inquiet

Pas de quoi effrayer Dominique Rocheteau, confiant pour l’avenir de ses attaquants. « Tous les deux sont très impliqués, concernés et montrent pas mal de choses depuis le début de la préparation, a confié le directeur sportif des Verts au Progrès. Le coach les apprécie et compte sur eux. Maintenant, il faut trouver un terrain d’entente avec les joueurs et leurs conseillers. » Deux dossiers apparemment compliqués.