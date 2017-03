ASSE : Geoffroy-Guichard provoque un clash assez écoeurant

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est le 7 avril prochain que devrait avoir lieu la première réunion afin d'étudier le rachat du Stade Geoffroy-Guichard par l'AS Saint-Etienne. Et comme Le Monde le racontait la semaine passée, les choses s'annoncent très tendues entre le duo Romeyer-Caïazzo et le maire de Saint-Etienne, le Chaudron appartenant à Saint-Etienne Métropole. En effet, là où les dirigeants de l'ASSE espèrent récupérer le stade pour une somme symbolique, les collectivités locales ont, elles, l'intention de réclamer près de 200ME.

Et la situation entre les deux parties est clairement très mauvaise, au point de provoquer un bug dimanche avant la rencontre ASSE-Metz. En effet, Antoine Fuchs, âgé de 97 ans et plus ancien joueur ayant porté le maillot des Verts, a reçu la médaille de la ville de Saint-Etienne...devant le stade en catimini. Sans que l'on sache réellement à qui attribuer la faute, la petite cérémonie n'a pas été autorisée à se dérouler dans les salons du Chaudron. Une attitude qui a mis pas mal de monde en colère, l'ASSE n'ayant pas l'habitude de maltraiter ses anciens, et Antoine Fuchs étant la victime co-latérale de cette ambiance délétère entre les dirigeants de l'AS Saint-Etienne et les élus.