ASSE : Garcia tente un joli coup en Russie au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Désireux de renforcer son effectif au cours du mercato d'été, Oscar Garcia a des vues sur Hernani Azevedo Júnior, un jeune milieu de terrain du Zenit.

Oscar Garcia le sait depuis qu'il s'est engagé chez les Verts au début du mois de juin, mais il devra bel et bien recruter avec un faible budget. Malgré les ventes de Malcuit au LOSC pour 9 ME et celle de Maupay à Brentford pour 2 ME, l'ASSE ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre au mercato, sachant que 10 ME ont déjà été dépensés pour prendre Loïs Diony. Après avoir réalisé le plus gros achat de son histoire, la direction stéphanoise ne va pas faire d'autres folies. Sauf que le technicien espagnol a encore besoin de quatre ou cinq joueurs de qualité pour mettre son système de jeu en place dans le Forez. Pour combler tous ses manques, le club vert pourrait agir sous forme de prêt.

C'est en tout cas ce qui est à l'étude dans le dossier Hernani Azevedo Junior. Selon le journaliste Nicolas Vilas, Sainté est effectivement en course pour s'attacher les services du milieu de terrain brésilien. À la recherche d'un nouveau challenge après des débuts compliqués à Saint-Petersbourg, le joueur de 23 ans pourrait signer une saison en Ligue 1. Attention toutefois à la concurrence puisque l'ancien international U17 au Brésil est aussi suivi par Braga...