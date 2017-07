ASSE : Garcia sourit pour Hamouma et tique pour Bamba

Dans : ASSE, Mercato.

Désirées par Oscar Garcia, les prolongations de contrat de Jonathan Bamba et de Romain Hamouma sont toujours à l'étude du côté de Saint-Etienne.

Courtisé par Toulouse en début de mercato estival, Romain Hamouma est bel et bien parti pour rester dans le Forez cet été. À un an de la fin de son contrat, l'attaquant de 30 ans n'a qu'une seule envie : rester à Sainté et prolonger son contrat. Une volonté qui pourrait se réaliser dans les prochains jours puisque selon But, les deux parties sont en discussions avancées, et l’ancien Caennais pourrait parapher un nouveau bail jusqu'en juin 2020.

Concernant Jonathan Bamba, la donne est différente. Lui aussi sous contrat jusqu'en 2018, le milieu offensif refuse pour l'instant la proposition de l'ASSE. Estimant être un futur joueur bankable, l’international Espoirs réclame, via ses agents, un salaire mensuel de 185 000 euros. Une requête que les Verts refusent d’accepter pour un joueur en devenir, qui sort d'un bon prêt à Angers. Si la prolongation d'Hamouma est en bonne voie, celle de Bamba est loin d'être bouclée...