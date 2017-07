ASSE : Garcia s'agace d'attendre des renforts au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitaient s'offrir un entraîneur du genre peu bavard et langue de bois c'est raté. Oscar Garcia sait ce qu'il veut et le technicien de l'AS Saint-Etienne ne rate jamais une occasion de le dire. Malgré la nette victoire de l'ASSE ce samedi en amical contre Dijon, Garcia a ouvertement fait savoir qu'il attendait des renforts et en plus il veut que ses nouveaux joueurs arrivent très très vite.

« Je sens que l'équipe monte en puissance. On travaille pour ça, mais on a besoin de quatre à cinq joueurs supplémentaires, ça c'est clair. On a besoin de ça, comme je l'avais dis la dernière fois après Ajaccio. On a besoin de joueurs vite, mais ce n'est pas possible.Le club sait où sont les priorités, quels postes je veux renforcer », a confié le technicien de l’AS Saint-Etienne, qui ne cache pas une certaine impatience alors que le début de saison se profile de plus en plus. Ses dirigeants ont désormais le couteau sous la gorge.