ASSE : Garcia prend vraiment son pied à Saint-Étienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Oscar Garcia, entraîneur de l'ASSE, après la victoire contre Amiens (3-0) : « Ce n'est pas parfait parce que je veux mieux jouer. Mais après un mois et demi de travail, nous sommes contents. Oui je fais confiance aux jeunes. Tout le monde est au même niveau. Je ne pense pas à si c'est une recrue, un ancien, un jeune. Nous jouons pour les supporters. L'ambiance était magnifique. Je suis très content de voir le stade plein. L'humilité et le travail sont le leitmotiv de cette équipe. Tout le monde est heureux et se donne à 100 % tout le temps. Une préparation idéale pour Paris ? Laissez moi profiter de la soirée. Nous penserons au PSG demain ».