ASSE : Garcia cible un international camerounais au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Malgré son bon début de saison à la tête de l'AS Saint-Etienne, Oscar Garcia souhaite encore recruter d'autres joueurs durant la fin du mercato. Avec un certain Arnaud Djoum en ligne de mire ?

Les grands débuts d'Oscar Garcia sur le banc de touche de l'ASSE sont parfaits. En remportant ses trois premiers matchs de Ligue 1, Sainté a même réalisé son meilleur départ depuis la saison 1973-1974, qui avait vu les Verts terminer champions de France. Si l'objectif stéphanois est plus mesuré, l'ASSE est provisoirement deuxième du championnat derrière Monaco. Pourtant, et malgré six nouvelles recrues, le technicien espagnol attend encore du renfort. En défense, où Marcel Tisserand est pisté, et en attaque, mais aussi dans l'entrejeu. Au poste de milieu défensif, l'ASSE a des vues sur Arnaud Djoum. Et c'est l'international camerounais qui a lui-même lancé la rumeur.

« Des contacts en France ? Oui. Après la Coupe des Confédérations, où j’ai joué trois matchs qui se sont plutôt bien passés pour moi, j’ai eu des retours positifs. Mon agent m’a dit que plusieurs clubs l’avaient contacté, comme Saint-Étienne, Bordeaux, Caen ou Montpellier. Ils sont venus aux renseignements. Ça continue, d’autres viennent aussi aux nouvelles. Moi, je préfère me concentrer sur le football. Je ne me mets pas trop de pression. Tout est possible jusqu’au 31 août », a avoué, sur Foot Mercato, le milieu d'Heart of Midlothian, qui rêve donc de quitter le championnat écossais pour rejoindre la Ligue 1. À voir si l'ASSE passera à l'action dans les prochains jours...