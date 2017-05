ASSE : Galtier tacle le recrutement et fait une annonce pour son avenir

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Alors que la fin de saison approche à grands pas, Christophe Galtier a tiré un bilan peu reluisant de l'exercice de l'AS Saint-Etienne avant d'évoquer son avenir.

Malgré sa victoire contre Guingamp samedi (0-2), le club stéphanois continue de voir les places européennes de loin. Septième de Ligue 1 à sept unités du Top 5 et de Bordeaux, avec un match en retard à jouer contre Monaco, l'ASSE semble à bout de souffle. Et ce n'est pas Christophe Galtier qui dira le contraire, lui qui n'hésite pas à critiquer ses attaquants tout en admettant certaines erreurs lors des derniers marchés des transferts.

« On a habitué les gens à être européen chaque saison, c'est un exploit de l'être chaque saison. On est encore en course, c'est l'objectif, mais ce n'est pas une obligation. On va tout faire pour, mais si on y arrive pas, ce sera une saison correcte. Le style de jeu ? L'émotion dans le football, c'est quand il y a des buts, et malheureusement dans ce secteur-là, on a du mal. Quand on enchaîne trois saisons à 55 matchs, vous êtes victimes de la fatigue, des blessures et d'un effectif affaibli. Le recrutement ? On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite. C'est difficile, le club est en train de monter une structure avec une cellule de recrutement. Évidemment que l'on n'a pas l'argent pour aller acheter les grands joueurs, mais on doit être beaucoup plus performants pour dénicher de jeunes talents qui vont amener de la plus-value », a lancé, sur le Canal Football Club, Galtier, qui s'est ensuite confié sur son avenir à l'ASSE.

« Il y a un phénomène d'usure »

« Le 22 mars, j'ai rencontré mes dirigeants pour savoir ce qui était le mieux pour l'ASSE. Avec moi ? Sans moi ? Quels sont les projets ? La décision concernant mon avenir sera collective. Dans 48 heures, j'ai rendez vous avec Roland Romeyer concernant l'avenir de l'AS Saint Etienne. Le plus important, c'est l'institution. Il y a un phénomène d'usure. Des gens me disent que ça fait longtemps que je suis ici. Mon envie, c'est d'être en accord avec ma direction », a avoué l'entraîneur des Verts, qui envisage donc de quitter Saint-Etienne à l'issue de cette saison, huit ans après son arrivée sur le banc de touche de l'ASSE.