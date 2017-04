ASSE : Galtier répond aux attaques venues du Peuple Vert

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dimanche, l'AS Saint-Étienne jouera un match peut-être décisif dans la course à une place en Europa League, puisque les Verts iront au Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille, juste devant Sainté au classement. Avant ce rendez-vous important pour l'ASSE, dont le taux de réussite contre l'OM dans leur stade est faible, la dernière victoire de Saint-Étienne au Vélodrome remontant à 1979, Christophe Galtier a tenu à répondre à l'accusation de certains supporters des Verts. Car certains estiment que l'entraîneur de l'ASSE ne kiffe pas assez l'Europe.

Pour Christopher Galtier tout cela est bidon. « Il a été écrit que je ne mesurais pas bien l’importance de la Coupe d’Europe pour Saint-Étienne. Depuis que je suis ici, on a fait 36 matches de Coupe d’Europe. Je fais donc partie de ces gens qui savent son importance. Je dis juste que si on n’est pas qualifié parce qu’on n’y arrive pas, ce n’est pas la mort du club. Le club ne sera pas en danger. Mais bien évidemment qu’on veut l’être. Autant il y a l’ADN de l’Europe à Marseille, autant, c’est le cas à Saint-Étienne, mais avec des moyens différents. Non, je ne suis pas partisan du fait de dire que ça fera du bien au club de ne pas se qualifier et donc de reculer. Si on progresse chaque année, c’est mieux », prévient, dans Le Progrès, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne visiblement assez agacé qu’on puisse lui reprocher un manque d’ambition.