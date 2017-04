ASSE : Galtier renvoie trois joueurs en CFA jusqu'à la fin de saison !

Dans : ASSE, Ligue 1.

La déroute de l'AS Saint-Etienne dimanche face à l'Olympique de Marseille a visiblement des effets secondaires plutôt musclés du côté des Verts. Car ce mercredi, Le Progrès affirme que Christophe Galtier a tapé du poing sur la table, l'entraîneur ayant décidé de mettre trois joueurs en dehors du groupe professionnel et cela jusqu'à la fin de l'actuelle saison. Une mesure qui a pris effet cette semaine.

Les trois malheureux élus sont Oussama Tannane, Bryan Dabo et Nolan Roux, qui devront désormais aller bosser avec la réserve de l'ASSE et regarderont de loin la Ligue 1. Si cela n'est pas trop surprenant pour les deux derniers, qui étaient déjà plus ou moins à l'écart, c'est plus étonnant pour l'international marocain même si récemment Christophe Galtier avait ouvertement mis en cause son implication dans le collectif de l'AS Saint-Etienne. Quoi qu'il en soit, l'intersaison devrait être chaud du côté du Forez.